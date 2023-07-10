В России предложили маркировать видеоигры по их содержанию

Министерство экономического развития Российской Федерации подготовило законопроект, согласно которому видеоигры в стране будут маркировать в соответствии с их содержанием. В ведомстве пояснили, что документ предлагает производителям и дистрибьюторам цифрового контента самостоятельно маркировать видеоигры, что позволит исключить «избыточное регулирование и негативное влияние на креативную отрасль».

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«Сюжетная» маркировка, раскрывающая содержание игры, в дополнение к действующей возрастной маркировке позволит защитить как пользователей от неподходящего контента, так и разработчиков от необоснованных претензий.

Новая маркировка коснётся видеоигр на всех платформах — в том числе на игровых приставках и ПК, а реализовать её планируют в виде специальных знаков или текстовых предупреждений. Критерии отнесения той или иной игры к соответствующей категории разработают Минцифры совместно с Минздравом. В ближайшее время планируется ряд открытых обсуждений для получения предложений по доработке законопроекта.