Cyberpunk 2077 возглавила продажи игр для PS4 в России в первой половине 2023-го

Что касается игр, то главными проектами по совокупным продажам стали God of War Ragnarok, Cyberpunk 2077, Mortal Kombat 11, GTA 5 и Hogwarts Legacy. Среди самых популярных новинок сеть выделяет всё ту же Hogwarts Legacy вместе с Atomic Heart, Resident Evil 4, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Dead Space.

В «М. Видео-Эльдорадо» отметили, что самыми продаваемыми играми для PlayStation 4 и Xbox One стала Cyberpunk 2077. На PlayStation 5 лидерство захватила God of War Ragnarok, пользователи Xbox Series предпочитают Atomic Heart, а самым популярным проектом для Nintendo Switch стала The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.