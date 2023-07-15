Лучшие настольные игры 2023 года

Портал BoardGameGeek — крупнейшее интернет-сообщество, посвященное настольным играм. Именно там происходят все самые громкие анонсы и горячие обсуждения; как правило, они вращаются вокруг престижного топа BoardGameGeek — рейтинга лучших настольных игр по версии пользователей. Периодически в нем происходят перестановки, и мы решили рассказать о пяти играх, которые держатся в лидерах сейчас.

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«Brass. Бирмингем»

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«Brass. Бирмингем» — переосмысление экономической стратегии Brass 2007 года, которое стало куда популярнее оригинала. Игрокам предстоит стать британскими магнатами эпохи индустриальной революции и превратить Бирмингем в процветающий регион… Правда, для этого придется постоянно толкаться локтями с соседями, ведь сети железных дорог и каналов на всех одни. «Brass. Бирмингем» заставляет искать компромиссы и подстраиваться под соперников — но таким образом, чтобы они не получили слишком много выгоды. И мало какая настольная игра реализует эту идею настолько же удачно.

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«Пандемия: Наследие. Сезон 1»

Да, на игру под названием «Пандемия» в 2023 году тяжело смотреть без усмешки, но, справедливости ради, она вышла задолго до эпидемии COVID-19. И формат «Наследия» вдохнул в нее вторую жизнь. Если без спойлеров, «Пандемия: Наследие. Сезон 1» — это кооперативная игра, которая меняется с каждой партией. После каждой победы или поражения вы открываете запечатанные коробочки, внутри которых скрываются новые компоненты, стикеры и фигурки. «Пандемия» хороша и сама по себе, но постоянные сюрпризы делают игру гораздо богаче на впечатления.

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«Gloomhaven. Мрачная Гавань»

Настольные игры в жанре dungeon crawler всегда пользовались популярностью, но Gloomhaven стала внезапной сенсацией. Игра от соло-разработчика, о чьих предыдущих проектах никто толком не слышал, моментально покорила чарты и заслужила репутацию без пяти минут шедевра. «Мрачная Гавань» — невероятно амбициозный проект, по масштабам больше похожий на компьютерную игру, чем на настольную. Сюжетная кампания предлагает столько контента, что проходить Gloomhaven можно год или два — но при этом игра не делает ставку на гигантоманию. Опорой для амбиций служат феноменально выверенные механики - это тот редкий случай, когда большая и дорогая настолка подкупает не только внешностью.

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Ark Nova

Ark Nova — хит в категории тяжелого евро; экономическая стратегия для тех, кто готов потратить на одну партию три или четыре часа. Игрокам предстоит стать управляющими собственных зоопарков и привести предприятие к успеху: подобрать животных, построить для них комфортные вольеры, набрать персонал и привлечь спонсоров. Ark Nova сочетает множество механик — от раскладки жетонов на поле до открытого рынка, построения колоды и программирования действий. Многим настольщикам кажется, что разработчики немного переборщили, но если вам нравятся вдумчивые, неторопливые стратегии, то на Ark Nova стоит обратить внимание.

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«Сумерки Империи. Четвертое издание»

Наконец, «Сумерки Империи» — настоящая легенда от мира настольных игр. Четвертое издание эпической 4Х-стратегии по праву считается лучшим: игра избавилась от множества архаичных элементов дизайна, что помогло авторам оптимизировать идеи, которые работали хорошо. А именно, политические интриги, напряжение, масштаб и невероятное разнообразие. «Сумерки Империи» предлагают 17 играбельных фракций, и каждая ощущается по-своему за счет древа технологий и уникальных особенностей. Да, освоить игру не так-то просто, и вы вряд ли сможете часто доставать ее с полки, но каждая партия запоминается надолго.