Продажи серии Final Fantasy перевалили за 180 млн копий

По данным Square Enix, на конец июня продажи серии Final Fantasy уже превысили 180 млн копий — до этого было известно про 173 млн копий в марте.

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Успехам без сомнения помогли продажи Final Fantasy XVI, которые за первые дни с релиза новинки достигли сразу 3 млн копий. Игра продолжает удерживаться в топе розницы Британии, хотя уже и не на первом месте.

Пользователи сети с иронией отметили, что продажи всей франшизы наконец-то сравнялись с показателями Grand Theft Auto V, которые тоже составляют 180 млн.

При этом FF уступает и ряду других популярных франшиз вроде Mario, Pokemon или Call of Duty. Это касается и серии Assassin’s Creed, чьи продажи в прошлом году достигли 200 млн копий.