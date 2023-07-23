Лучшие многопользовательские игры в подписке PS Plus Extra

Подписка PS Plus Extra предлагает целую библиотеку отличных игр: от ААА-блокбастеров до мультиплеерных хитов. И если вы как раз подумывали, во что можно поиграть с друзьями на PlayStation, то мы составили подборку лучших многопользовательских игр, доступных в сервисе.

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Back 4 Blood

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Back 4 Blood — продолжательница идей Left 4 Dead, разработанная той же студией, что и культовый зомби-шутер. Хотя, наверное, это можно понять уже по названию. Если говорить о механиках, то Back 4 Blood предлагает примерно ту же формулу: прохождение длинной сюжетной кампании на четырех игроков. Даже аналог режима «Сражение», где одна из команд играет за особых зараженных, предусмотрен. И хотя игра не может похвастать реиграбельностью своей идейной предшественницы, Back 4 Blood — отличное развлечение на несколько вечеров.

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Dead by Daylight

Dead by Daylight — пожалуй, самая необычная из популярных многопользовательских игр. Сами разработчики приписывают проекту жанр «асимметричного хоррора»: четверо выживших пытаются починить генераторы и сбежать, пока за ними охотится пятый игрок-убийца. И выжившие, и убийцы обладают огромным арсеналом уникальных способностей, причем среди маньяков можно найти немало известных персонажей — от Фредди Крюгера до Пирамидоголового и Пинхеда. Конечно, Dead by Daylight нельзя назвать идеальной игрой, но поклонникам классических ужастиков на нее стоит взглянуть.

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Earth Defense Force 5

Представьте себе нечто среднее между сатирой фильма «Звездный десант» и безудержным кемповым абсурдом детских шоу про «Могучих Рейнджеров» — и получится Earth Defense Force 5. Амбициозный шутер от третьего лица, где бравые солдаты защищают Землю от вторжения гигантских насекомых и прочих кайдзю. Причем «гигантских» — это не преувеличение. Сотни муравьев размером с двухэтажный дом — мелочь по меркам Earth Defense Force.

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Warhammer: Vermintide 2

Vermintide 2 — еще одна подражательница Left 4 Dead, однако она уводит привычные механики немного в другое поле. Огнестрельное оружие во вселенной Vermintide играет второстепенную роль: отбивать нашествие крысолюдов-скавенов предстоит, по большей части, в ближнем бою. И арсенал для этого крайне большой — от двуручных мечей до цепов, копий, алебард, парных клинков, молотов… Иными словами, все, чем богат средневековый сеттинг Warhammer.

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Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Наконец, Siege едва ли нуждается в представлении. Тактический шутер Ubisoft уже не первый год удерживает титул одной из самых популярных многопользовательских игр. Siege прошла долгий путь от разочарования на релизе до крайне занимательной тактики, где каждый матч — это напряженное противостояние умов. Но, в отличие от многих других игр подобного рода, она гораздо более требовательна в плане командной работы: играть с товарищами лучше, чем со случайными людьми.