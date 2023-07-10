Новые вакансии Respawn могут намекать на разработку продолжения Star Wars Jedi Survivor
Новые вакансии для студии Respawn могут намекать на то, что студия уже занимается ранним производством продолжения Star Wars Jedi: Survivor.
В компанию, к примеру, разыскивают старшего художника по спецэффектам, старшего дизайнера боевой системы и ведущего сценариста — всё для команды авторов «Джедая».
Причём в первом случае упоминается движок Unreal Engine 5 — возможно, что для создания триквела будут использовать именно его. Заодно в описании вакансии сценариста отмечается, что речь идёт о приключении от третьего лица.
Многие игроки предполагали, что история Кэла Кестиса должна стать трилогией — о планах на новую игру серии рассказывал и геймдиректор предыдущих частей Стиг Асмуссен.
Сама Star Wars Jedi: Survivor уже вошла в топ продаж игр в США за май, а ещё недавно студия GamesVoice отчиталась о сборах на озвучку проекта — пока было собрано свыше 1 миллиона 350 тысяч рублей.