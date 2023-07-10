Новые вакансии Respawn могут намекать на разработку продолжения Star Wars Jedi

Новые вакансии для студии Respawn могут намекать на то, что студия уже занимается ранним производством продолжения Star Wars Jedi: Survivor.

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В компанию, к примеру, разыскивают старшего художника по спецэффектам, старшего дизайнера боевой системы и ведущего сценариста — всё для команды авторов «Джедая».

Причём в первом случае упоминается движок Unreal Engine 5 — возможно, что для создания триквела будут использовать именно его. Заодно в описании вакансии сценариста отмечается, что речь идёт о приключении от третьего лица.

Многие игроки предполагали, что история Кэла Кестиса должна стать трилогией — о планах на новую игру серии рассказывал и геймдиректор предыдущих частей Стиг Асмуссен.