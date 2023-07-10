Видеоигры получат маркировку по содержанию
В России могут ввести маркировку компьютерных игр в зависимости от их содержания. Соответствующий законопроект подготовили в Минэкономразвития, сообщают «Известия».
Так, в дополнение к действующей возрастной маркировке появится сюжетная. Она, по словам представителя министерства, позволит защитить пользователей от неподходящего контента, а разработчиков — от необоснованных претензий. При этом производителям и дистрибьюторам предложат самостоятельно маркировать видеоигры.
В пресс-службе министерства уточнили, что новая маркировка коснется всех игр, в том числе на игровых приставках. Реализовать её планируют в виде специальных знаков или текстовых предупреждений. По мнению специалистов ведомства, это станет для российского рынка наиболее мягким вариантом регулирования по сравнению с существующими международными практиками.
Судебный эĸсперт в области информационных технологий и IT-консультант Алеĸсей Журинов поясняет, что некоторые видеоигры могут включать элементы, вызывающие беспокойство у пользователей с определенной уязвимостью, — например, сцены с употреблением алкоголя, курения и употребления наркотиков. В этом случае марĸировĸа помогает предупредить такие риски.
Согласно опросу «Дзен», 26% россиян в 25 до 34 лет играют в игры каждый день. Почти треть миллениалов (31%) находит время для гейминга от одного до трёх дней в неделю. Ещё 18% миллениалов играют от одного до трёх раза в месяц, а 8% делают это реже одного раза в месяц.