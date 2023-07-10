В России могут ввести маркировку компьютерных игр в зависимости от их содержания. Соответствующий законопроект подготовили в Минэкономразвития, сообщают «Известия».

Так, в дополнение к действующей возрастной маркировке появится сюжетная. Она, по словам представителя министерства, позволит защитить пользователей от неподходящего контента, а разработчиков — от необоснованных претензий. При этом производителям и дистрибьюторам предложат самостоятельно маркировать видеоигры.

В пресс-службе министерства уточнили, что новая маркировка коснется всех игр, в том числе на игровых приставках. Реализовать её планируют в виде специальных знаков или текстовых предупреждений. По мнению специалистов ведомства, это станет для российского рынка наиболее мягким вариантом регулирования по сравнению с существующими международными практиками.

Судебный эĸсперт в области информационных технологий и IT-консультант Алеĸсей Журинов поясняет, что некоторые видеоигры могут включать элементы, вызывающие беспокойство у пользователей с определенной уязвимостью, — например, сцены с употреблением алкоголя, курения и употребления наркотиков. В этом случае марĸировĸа помогает предупредить такие риски.