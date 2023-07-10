СМИ: Цена консолей Xbox и PlayStation в России стала минимальной

Так, изначально консоль Xbox Series X стоила 45,5 тыс. рублей. В январе 2022-го ее можно было купить за 55-60 тыс. рублей. Сейчас же она стоит 40 тыс. рублей. Консоль Sony PlayStation в начале продаж стоила 47 тыс. рублей. Затем ее цена увеличилась до 70 тыс. рублей. Сейчас же ее можно приобрести за 48-56 тыс. рублей. В среднем Xbox стоят на 22% дешевле чем год назад, а PlayStation — на 20%.