В Square Enix думают о ремастерах классики помимо Final Fantasy

Во время общения с акционерами у руководства Square Enix поинтересовались, планирует ли компания делать ремастеры других старых игр, учитывая успех ремастеров Final Fantasy. Например, Xenogears.

© Final Fantasy 3 Pixel Remaster

На это в компании отметили, что воздержатся от того, чтобы делиться информацией о своих новых играх. При этом внутри Square Enix рассматривают разные идеи, надеясь, что игроки будут ждать предстоящих анонсов.

Также компания отметила, что продолжает усиливать команду разработчиков, давая им достаточное время (пусть оно может казаться и довольно большим) для выпуска всё более сложных проектов.