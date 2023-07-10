В Mortal Kombat 1 могут вернуться Рептилия и Ермак

Недавно создатель франшизы Эд Бун намекнул на появление в игре всех ниндзя. Он ответил на просьбу одного из фанатов добавить в игру всех персонажей в масках: Смоука, Саб-Зиро, Скорпиона, Рептилию, Рейна и Ермака. И если про четырёх героев уже точно известно, что они появятся в проекте, то о Рептилии и Ермаке информации пока нет.