Возможности Intel Core i9 и Intel Core i3 сравнили в 8 играх

Большая проблема i3 13100F в том, что ему не хватает ядер для выполнения нескольких задач. Например, он не подходит стримерам. Из видео можно понятно, что видеокарта гораздо важнее процессора. Думаю, стоит провести тест с более слабой видеокартой. Заплатите в 5 раз больше и получите в 2 раза больше FPS! Ранее ютубер сравнил видеокарты RTX 4060 Ti и RX 6750 XT в 10 играх.