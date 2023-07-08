Возможности Intel Core i9 и Intel Core i3 сравнили в 8 играх — «старичок» удивил
Ютубер Testing Games сравнил производительность самого современного процессора Intel Core i9-13900K с ветераном линейки — Intel Core i3-13100F. Учитывая пятикратную разницу в цене, «старичок» приятно удивил.
Тест проводился в Cyberpunk 2077 , The Last of Us Part I, Call of Duty: Warzone 2.0 , Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator 2020 , PUBG, Hogwarts Legacy и Hitman 3 в разрешении 1080p.
Также ютубер использовал видеокарту GeForce RTX 4090 с 24 ГБ памяти. В зависимости от запущенной игры Intel Core i3 выдавал комфортные 50-240 FPS, а у более мощного Intel Core i9 этот показатель колебался от 76 до 335 FPS. Это говорит о том, что «i3» все еще является неплохим бюджетным процессором для современных игр.
Вот что о процессорах думают зрители:
Большая проблема i3 13100F в том, что ему не хватает ядер для выполнения нескольких задач. Например, он не подходит стримерам. Из видео можно понятно, что видеокарта гораздо важнее процессора. Думаю, стоит провести тест с более слабой видеокартой. Заплатите в 5 раз больше и получите в 2 раза больше FPS! Ранее ютубер сравнил видеокарты RTX 4060 Ti и RX 6750 XT в 10 играх.