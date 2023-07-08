Запущен магазин видеоигр Robot Cache: можно не только покупать, но и продавать

У геймеров на ПК появилась новая возможность не только покупать, но и продавать игры благодаря Robot Cache, новому цифровому магазину, основанному Брайаном Фарго, генеральным директором inXile Entertainment, разработчиков Torment: Tides of Numenera, Wasteland 3 и так далее.

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Эта инновационная платформа позволяет клиентам покупать и продавать игры из своей цифровой библиотеки, используя криптовалюту или наличные. Построенный на технологии блокчейн, Robot Cache отслеживает транзакции с играми и перераспределяет часть выручки разработчикам и последнему владельцу игры.

Разработчики получают 70 процентов выручки от продажи «подержанных» игр, владелец игры получает 25 процентов, а Robot Cache оставляет себе 5 процентов. Платформа также вводит собственную цифровую валюту под названием «железо», которую можно заработать в ходе транзакций, выполнения заданий и игры с друзьями.