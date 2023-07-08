Опубликованы первые изображения инвентаря и меню прокачки в Assassin's Creed Mirage

Популярный блогер JorRaptor выпустил новый ролик, посвящённый Assassin's Creed Mirage. В нём он среди прочего поделился новыми кадрами из игры, на которых впервые можно взглянуть на меню инвентаря, прокачки и покраски снаряжения.

Судя по всему, разработчики не стали отказываться от привычной системы экипировки из фэнтезийной трилогии (Origins, Odyssey и Valhalla), поэтому в игре можно будет находить и покупать новое снаряжение, включая наряд, талисман, меч и клинок. Кроме того, цвет комплекта одежды можно будет изменить, используя для этого специальные красители.