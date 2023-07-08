Анонсирован оффлайн-ивент Honkai: Star Rail — он пройдёт и в городах России

Студия HoYoverse, разрабатывающая Honkai: Star Rail, анонсировала глобальный ивент «Вселенский склад», который будет проходить в городах по всему миру.

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С 19 июля в магазинах Германии, Франции, США, России, Аргентины, Филиппин и ряда других стран можно будет приобрести фирменные напитки — за покупку геймеры смогут получить внутриигровые награды и Honkai: Star Rail.

Полный список городов и магазинов-партнёров, в которых можно будет принять участие в ивенте, пока неизвестен и, судя по всему, будет опубликован позже.