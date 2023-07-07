В Сеть слили новые скриншоты «Сталкера 2» с легендарной локацией

В Сеть слили 11 новых скриншотов «Сталкера 2» с легендарной локацией
Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера» опубликовало новую подборку атмосферных скриншотов S.T.A.L.K.E.R. 2. На них можно увидеть различное оружие и некоторые интересные локации вроде заброшенных деревень, макового поля и деревянной арки, которая показана на обложке «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».
Пушки вряд ли станут сюрпризом, учитывая, что практически весь доступный в слитом билде арсенал показали в действии еще в начале июне. Что касается макового поля, то действие этой аномальной зоны будет очень опасным для сталкеров.
В «Сталкере 2» нашли новых мутантов — кота и оленя Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован до конца 2023 года на ПК, Xbox Series и сервиса Xbox Game Pass. Больше анонсов ожидается в ближайшие месяцы. Заглавное фото: «Вестник Того Самого Сталкера»