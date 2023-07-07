«Сезон чумы» в Diablo IV: что нужно знать о новом боевом пропуске

В Diablo IV вот-вот начнется первый сезон контента под названием «Сезон чумы». После победы над Лилит по Санктуарию распространился новый вид порчи, который заражает монстров и делает их гораздо опаснее. Обновление добавит в игру новые драгоценные камни, аспекты, босса и снаряжение. Портал PC Gamer рассказал, какие еще награды смогут получить игроки.

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Когда начнется первый сезон?

Первый сезон и боевой пропуск выйдут 20 июля. Для того, чтобы прокачивать боевой пропуск и получать новые награды, вам предстоит создать нового персонажа — но вы можете выполнять цели параллельно прохождению сюжета. Сезонный контент открывается после завершения одиночной кампании.

Какие награды входят в боевой пропуск?

Пропуск первого сезона насчитывает 90 стадий — 63 из них эксклюзивны для платных версий. И платный, и бесплатный варианты пропуска предлагают косметические предметы и новую валюту — тлеющий пепел. Его можно потратить на бонусы для сезонных персонажей: от прибавки к опыту до повышения шанса получить редкие материалы при разборе предметов.

Премиумные уровни пропуска включают в себя только косметические предметы и платину, которую можно использовать в игровом магазине Diablo IV или потратить на следующий пропуск. Скорее всего, самая роскошная косметика будет доступна только купившим платный пропуск, но это вопрос предпочтений.

Итого пропуск «Сезона чумы» предлагает следующие награды.