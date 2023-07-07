Авторы Escape from Tarkov показали кровавый тизер Hardcore mode

На канале Battlestate, известной по Escape from Tarkov, появился свежий ролик. Он называется Hardcore mode и показывает кадры с многочисленными погибшими бойцами, а в конце выживший солдат решается использовать коктейль «Обдолбос».

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Пока не ясно, к чему относится тизер. Некоторые фанаты предположили, что может повториться ивент с «Обдолбосом», который либо убивал персонажа, либо наделял его невероятной силой.

Сообщается, что в игре появился квест «Дегустация», главная цель которого заключается в убийстве бойцов ЧВК, будучи под действием «Обдолбоса». Среди наград обещана марксманская винтовка.

Разработчики Escape from Tarkov любят делиться короткими роликами для тизера обновлений. Недавно, например, загадочный ролик намекнул на ивент с сектантами.