Лучшие моды для игры The Forest

Пользовательские моды существуют практически для любой игры вне зависимости от того, поддерживает она модификации или нет, и популярная выживалка The Forest — не исключение. В этом тексте мы собрали пять отличных модов для оригинальной игры, которые разнообразят и дополняют игровой процесс. Но имейте в виду: они относятся к The Forest — не к Sons of the Forest!

© Steam

Better UI

Видео дня

Описания предметов и прочие тексты в The Forest порой написаны не совсем прозрачно, и мод Better UI исправляет эту проблему. Он исправляет описания, уведомления на экране и тексты в книге рецептов: новичкам будет понятнее, что игра имеет в виду, а ветераны получат меньше визуального мусора на экране.

Ultimate Cheatmenu

Ultimate Cheatmenu, как можно догадаться по названию, собирает множество консольных команд и чит-кодов в одно удобное меню. Смена времени суток и погоды, режим бога, полет, бесконечные ресурсы, управление ИИ, телепортация по карте, изменения ландшафта… Другими словами, если вы хотите максимально подстроить The Forest под себя, то Ultimate Cheatmenu — незаменимый инструмент.

Player Upgrade Points

Player Upgrade Points добавляет в The Forest полноценную механику прокачки. Мод позволяет игроку получать очки опыта за убийство противников и разрушение чучел; повышение уровня же открывает доступ к различным перкам. Например, пассивной регенерации здоровья, повышению скорости бега и высоты прыжка, расширению запаса топлива для бензопилы и баллончика, скорости атаки и так далее. Player Upgrade Points не работает в многопользовательской игре, но неплохо разнообразит одиночную.

Bigger Backpack

Еще один мод, суть которого можно понять по названию: Bigger Backpack делает рюкзак игрока гораздо более вместительным. Если точнее, бесконечным. Снятие ограничений на инвентарь сделает прохождение гораздо легче, поэтому его не стоит ставить при первом прохождении. Но если вы хотите просто побаловаться в песочнице и заниматься строительством, то почему бы и нет?

Tides