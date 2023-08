Лучшие моды для игры The Forest

Пользовательские моды существуют практически для любой игры вне зависимости от того, поддерживает она модификации или нет, и популярная выживалка The Forest — не исключение. В этом тексте мы собрали пять отличных модов для оригинальной игры, которые разнообразят и дополняют игровой процесс. Но имейте в виду: они относятся к The Forest — не к Sons of the Forest!