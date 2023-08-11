Лучшие игры-головоломки на ПК: подборка логических игр

Сейчас жанр головоломок в видеоиграх не так широко представлен, как на рассвете индустрии, но это не значит, что он совсем умер. Просто теперь хитроумные паззлы стали, по большей части, вотчиной независимых разработчиков — и мы собрали пять отличных примеров.

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The Witness

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The Witness обладает весьма противоречивой репутацией. Одни утверждают, что игру можно назвать одной из самых новаторских, хитроумных головоломок всех времен, тогда как другие возражают, что она чересчур претенциозна. Обе категории геймеров по-своему правы. Все-таки не каждой игре хватит смелости на полном серьезе заставить игрока прослушать 50-минутную лекцию для решения одной-единственной загадки. Но в одном The Witness нельзя упрекнуть — она действительно заставляет напрячь извилины и постоянно находит новые способы разнообразить простые, по сути, задачки.

Steam

Opus Magnum

Ныне закрытая студия Zachtronics славится своими головоломками на тему программирования, и Opus Magnum — пожалуй, лучшая работа компании. Игроку в роли новоиспеченного алхимика необходимо собирать микроскопические конвейеры, чтобы объединять молекулы разных веществ в комплексные цепочки. Да, звучит сложно, но Opus Magnum выделяется на фоне прочих игр жанра простором для творчества. Она не предлагает правильные и неправильные решения — каждый уровень можно пройти множеством способов, элегантных и не очень. Вопрос лишь в том, как далеко игрок готов зайти в погоне за оптимизацией.

Steam

Return of the Obra Dinn

Инди-сенсация 2018 года за авторством Лукаса Поупа — создателя культовой Papers, Please. Return of the Obra Dinn вновь предлагает игроку примерить на себя довольно скучную роль (на этот раз — страхового агента), но в необычных обстоятельствах. Дело в том, что главному герою нужно выяснить судьбы каждого из 60 членов экипажа корабля «Обра Динн», который прибыл в порт совершенно пустым… Если не считать пары скелетов. К счастью, страховой агент при помощи магических часов может отправиться в прошлое, чтобы увидеть момент смерти человека — и, поверьте, задача не так проста, как можно подумать. Однозначная рекомендация поклонникам детективных головоломок.

Steam

Stephen’s Sausage Roll

Stephen’s Sausage Roll — это головоломка про мужика по имени Стивен, который жарит сосиски. Нет, правда. Стивен держит гигантскую вилку, при помощи которой нужно докатить огромные сосиски до гриля и обжарить их с обеих сторон. Загвоздка лишь в том, что полуфабрикаты слишком большие, и на уровнях не хватает места, чтобы свободно маневрировать. Сосиски придется хитро разворачивать, ставить друг на друга, вонзать в них вилку — или наоборот, «терять» вилку в сосиске, чтобы передвигаться свободнее. Эксцентричность Stephen’s Sausage Roll придется по душе не каждому, но это крайне любопытная головоломка, созданная со знанием дела.

Steam

Patrick’s Parabox

Наконец, Patrick’s Parabox — подарок поклонникам минимализма и строгих логических задачек в духе Sokoban. Если точнее, это «Сокобан», помноженный на физику, квантовые механики, рекурсию и парадоксы. Patrick’s Parabox предлагает почти 400 сотни головоломок, разбитых на главы: каждая вводит новые правила и добавляет новые механики, из-за чего геймплей постоянно эволюционирует.