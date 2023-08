Лучшие игры-головоломки на ПК: подборка логических игр

The Witness

The Witness обладает весьма противоречивой репутацией. Одни утверждают, что игру можно назвать одной из самых новаторских, хитроумных головоломок всех времен, тогда как другие возражают, что она чересчур претенциозна. Обе категории геймеров по-своему правы. Все-таки не каждой игре хватит смелости на полном серьезе заставить игрока прослушать 50-минутную лекцию для решения одной-единственной загадки. Но в одном The Witness нельзя упрекнуть — она действительно заставляет напрячь извилины и постоянно находит новые способы разнообразить простые, по сути, задачки.

Opus Magnum

Return of the Obra Dinn

Инди-сенсация 2018 года за авторством Лукаса Поупа — создателя культовой Papers, Please. Return of the Obra Dinn вновь предлагает игроку примерить на себя довольно скучную роль (на этот раз — страхового агента), но в необычных обстоятельствах. Дело в том, что главному герою нужно выяснить судьбы каждого из 60 членов экипажа корабля «Обра Динн», который прибыл в порт совершенно пустым… Если не считать пары скелетов. К счастью, страховой агент при помощи магических часов может отправиться в прошлое, чтобы увидеть момент смерти человека — и, поверьте, задача не так проста, как можно подумать. Однозначная рекомендация поклонникам детективных головоломок.