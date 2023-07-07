Соавтор «Соника» Юдзи Нака получил отсрочку от тюрьмы на 4 года
Соавтор «Соника» и бывший глава студии Sonic Team Юдзи Нака получил отсрочку от тюрьмы на 4 года — ранее сообщалось, что его приговорили к сроку в 2,5 года за инсайдерскую торговлю.
Судебное разбирательство от 7 июля подтвердило данные о сроке заключения, однако теперь появился и пункт об отсрочке. Кроме того, автор должен выплатить два штрафа — в размере 14 тысяч долларов и 1,1 млн долларов.
В прошлом Нака вложился в акции двух компаний, поскольку раньше официального анонса узнал о создании Final Fantasy VII: The First Soldier и Dragon Quest Tact.
В период отсрочки бывшему разработчику нужно выполнить условия приговора (штрафы) и не нарушать закон — если Нака выполнит соглашение, то у него будет шанс избежать тюрьмы.