Соавтор «Соника» Юдзи Нака получил отсрочку от тюрьмы на 4 года

Соавтор «Соника» и бывший глава студии Sonic Team Юдзи Нака получил отсрочку от тюрьмы на 4 года — ранее сообщалось, что его приговорили к сроку в 2,5 года за инсайдерскую торговлю.

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Судебное разбирательство от 7 июля подтвердило данные о сроке заключения, однако теперь появился и пункт об отсрочке. Кроме того, автор должен выплатить два штрафа — в размере 14 тысяч долларов и 1,1 млн долларов.

В прошлом Нака вложился в акции двух компаний, поскольку раньше официального анонса узнал о создании Final Fantasy VII: The First Soldier и Dragon Quest Tact.