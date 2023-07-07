Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июль 2023

Поздравляем с наступлением пятницы! Пока игровая индустрия впала во временную спячку, мы подготовили очередную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store на этой неделе раздают GRIME: метроидванию о путешествии по гротескному биомеханическому миру в духе картин Гигера. Игроку в роли мутантов предстоит разгадать тайны этой странной вселенной, продираясь через полчища жутких монстров — боевая система GRIME черпала вдохновение в Dark Souls и других проектах FromSoftware. Игру можно бесплатно забрать до 13 июля.

Steam

Комедийный point-and-click квест про дворфа, которому повезло спастись от короля демонов из-за несварения желудка. Пока главный герой отошел в уборную, могучий демон превратил весь его народ в камень, и теперь протагонисту предстоит починить единственное оружие, способное одолеть злодея — Топор доброты. Поклонникам приключений эпохи Sierra и LucasArts рекомендуется.

Steam

Двухмерный битемап в лучших традициях «Конана Варвара», где последние выжившие обитатели Атлантиды, павшей от вторжения демонов, отправляются мстить обидчикам. Поклонникам старомодных сайдскроллеров не стоит проходить мимо: Abathor предлагает отличный пиксель-арт, кооператив на четырех игроков и тонны экшена.

Steam

Ролевая игра Temtem, вдохновленная классической серией Pokemon, получила новый бесплатный спин-офф — Temtem: Showdown. Игра целиком посвящена пошаговым сражениям тренеров и их зверушек: спин-офф не включает другие элементы первоисточника, вроде сбора монстриков-темтемов и исследования открытого мира. Но если вам нравятся пошаговые тактики, то попробовать стоит.

Steam

Наконец, Double Cheeseburger, Medium Fries — умильный набор мини-игр а-ля Warioware, где игроку предстоит помочь девочке Пенелопе отработать срочную смену в бургерной. Жарить котлеты, сооружать монструозные бургеры, четко выполнять заказы посетителей и быстро мыть посуду. Ничего особенного, но милый пиксель-арт и забавные мини-игры способны поднять настроение после тяжелого дня.