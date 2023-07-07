Microsoft изменила конвертацию Live Gold в Game Pass

В начале июля подписчики Xbox Game Pass заметили изменения, связанные с конвертацией подписки. Раньше пользователи могли приобрести 36 месяцев сервиса Live Gold, после чего превратить её в трехлетний Game Pass Ultimate покупкой всего одного месяца.

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Сейчас же Microsoft внесла изменения в эту схему. Теперь соотношение при апгрейде Live Gold в Game Pass Ultimate составляет 3:2. То есть, приобретя более дешёвые 36 месяцев Live Gold пользователь получит всего лишь 24 месяца Game Pass. Что касается уже активных подписок, то там всё зависит от какой именно код был использован для Live Gold.