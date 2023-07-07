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Назван топ-15 самых популярных игр в Steam за все время — Dota 2 даже не третья

Издание IGN опубликовало топ-15 самых популярных игр в Steam за всю историю сервиса. Список основан на максимальном количестве человек, которые одновременно находились в той или иной игре.

Назван топ-15 самых популярных игр в Steam за все время
© Cq.ru

Абсолютным лидером уже долгое время остается PUBG, который привлек 3,25 млн одновременных геймеров. Следом идет CS:GO с 1,8 млн, а топ-3 закрыла MMO Lost Ark с 1,32 млн. Dota 2 попала только на четвертое место.

Среди одиночных проектов в топе значатся Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy и Fallout 4.

Топ-15 самых популярных игр в Steam:

  1. PUBG — 3,25 млн. игроков
  2. CS:GO — 1,8 млн.
  3. Lost Ark — 1,32 млн. 
  4. Dota 2 — почти 1,28 млн.
  5. Cyberpunk 2077 — 1,05 млн.
  6. Elden Ring — 953 426
  7. New World — 953 426 
  8. Hogwarts Legacy — 879 308 
  9. Goose Goose Duck — 702 845
  10. Apex Legends — 624 473 
  11. Valheim — 502 387
  12. Call of Duty: Warzone — 491 670
  13. Terraria — 489 886 
  14. Capcom Arcade Stadium — 472 791 
  15. Fallout 4 — 472 962