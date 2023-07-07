Назван топ-15 самых популярных игр в Steam за все время — Dota 2 даже не третья
Издание IGN опубликовало топ-15 самых популярных игр в Steam за всю историю сервиса. Список основан на максимальном количестве человек, которые одновременно находились в той или иной игре.
Абсолютным лидером уже долгое время остается PUBG, который привлек 3,25 млн одновременных геймеров. Следом идет CS:GO с 1,8 млн, а топ-3 закрыла MMO Lost Ark с 1,32 млн. Dota 2 попала только на четвертое место.
Среди одиночных проектов в топе значатся Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy и Fallout 4.
Топ-15 самых популярных игр в Steam:
- PUBG — 3,25 млн. игроков
- CS:GO — 1,8 млн.
- Lost Ark — 1,32 млн.
- Dota 2 — почти 1,28 млн.
- Cyberpunk 2077 — 1,05 млн.
- Elden Ring — 953 426
- New World — 953 426
- Hogwarts Legacy — 879 308
- Goose Goose Duck — 702 845
- Apex Legends — 624 473
- Valheim — 502 387
- Call of Duty: Warzone — 491 670
- Terraria — 489 886
- Capcom Arcade Stadium — 472 791
- Fallout 4 — 472 962