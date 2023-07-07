Вышел новый геймплей Mortal Kombat 1 с Джонни Кейджем, Скорпионом и Кун Лао

Так, больше всего внимания разработчики уделили поединку Скорпиона и Джонни Кейджа. Как рассказали авторы, у первого будет множество классических комбо, однако появятся и новые атаки. Что касается Кейджа, то у него появилась новая механика — «шкала хайпа». Она заполняется благодаря успешным приёмам и кривлянию на камеру, после чего актёр сможет проводить двойные приёмы.