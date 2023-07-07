Дополнение «Конное ранчо» для The Sims 4 обзавелось геймплейным трейлером
Создатели The Sims 4 представили официальный геймплейный трейлер дополнения «The Sims 4 Конное ранчо».
Игроков ждёт собственное ранчо с очаровательными карликовыми козочками, овечками и, конечно же, лошадьми. Последние будут играть большую роль в жизни Симов, ведь с ними можно будет выстраивать отношения, прямо как с собаками и котами, а также ухаживать за ними и развивать их навыки.
Взаимодействия с животными — не единственные активности в «Конном ранчо». Симы смогут готовить собственный нектар, исследовать город, заводить новые знакомства и даже устроить кулинарную вечеринку с танцами.
Дополнение «The Sims 4 Конное ранчо» выйдет 20 июля на РС, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 и PlayStation 5.