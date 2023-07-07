Анонсировано масштабное обновление Diablo IV

Компания Blizzard провела презентацию, на которой раскрыла подробности о «Сезоне чумы», первом сезоне Diablo IV, который начнется 20 июля 2023 года. Об этом сообщает портал DTF.

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Известно, что события дополнения хронологически развернутся после основной сюжетной линии игры. По землям Санктуария начнет распространяться новый вид порчи Лилит, из-за которой зараженные люди теряют рассудок и становятся монстрами. Игроку предстоит помочь жрецу Собора света найти и уничтожить источник заразы.

Одной из главных новых механик станет так называемое прокаженное сердце. Это предмет, который выпадает после убийства элитного чумного монстра. Если его активировать, на арене появится улучшенная версия погибшего противника с отрядом более слабых юнитов-помощников.

Победа над улучшенными противниками будет давать «чумные сердца», особые предметы, которые можно использовать для апгрейда брони и оружия. Всего в рамках сезона можно будет собрать 32 таких предмета.

Завершающим этапом первого сезона в Diablo IV станет схватка с боссом Варшаном Поглощенным.