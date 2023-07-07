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Геймеры бунтуют и выкладывают на Reddit откровенный контент по Cyberpunk 2077

Летом этого года сайту Reddit явно не везёт. Компания объявила, что будет взимать плату с компаний за доступ к своему API. Многим это не понравилось, поэтому они устроили своеобразную забастовку.

Геймеры бунтуют и выкладывают на Reddit откровенный контент по Cyberpunk 2077
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Компании решили помечать каждый свой контент как NSFW, то есть это тот контент, который предназначен для взрослых. На подобные материалы не распространяется реклама, а значит, Reddit не сможет на них зарабатывать. Суть в том, что зачастую в публикациях с пометкой NSFW даже близко не было взрослого контента.

На это обратили внимание в Reddit и попросили убрать пометки, не соответствующие действительности. После этого геймеры решили оправдать пометку об откровенном контенте в сабреддите Cyberpunk 2077. Игроки начали массово публиковать кадры взрослого содержания со своими обнажёнными персонажами.

Как сейчас выглядит раздел в Reddit, посвящённый Cyberpunk 2077

Reddit
Reddit

По большому счёту геймеры правы, поскольку теперь раздел Cyberpunk 2077 действительно можно отнести к NSFW, а значит, рекламу на такие публикации поместить нельзя.

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