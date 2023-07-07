Появились детали первого сезона в Diablo 4

6 июля Blizzard представила первый сезон поддержки Diablo 4 , который получил название «Сезон чумы» (Season of the Malignant). Авторы выпустили тизер, после чего провели большой стрим, где раскрыли основные детали нового контента. Мы выбрали из него главное.

Первый сезон поддержки в Diablo 4 стартует 20 июля. Уже 18-го числа для игры выйдет большой патч, который внесёт множество изменений в игру. О нём авторы расскажут чуть позже.