В новом трейлере Mortal Kombat 1 показали новых героев — Смоука, Рейна и Сектора

Разработчики перезапуска культовой серии файтингов Mortal Kombat представили новый ролик, в котором показали геймплей за новых персонажей, в том числе неанонсированных ранее.

В трёхминутном ролике от авторов Mortal Kombat 1 можно увидеть персонажей одного из кланов во вселенной игры — туда входят Саб-Зиро и Сектор. Также фанатам MK показали элементы сражений от таких новых героев, как Рейн и Смоук, включая фаталити.