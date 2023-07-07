Honkai Star Rail 1.2: новые баннеры и дата релиза обновления
Совсем скоро Honkai Star Rail получит новый контент! Патч 1.2 добавит в игру продолжение сюжетной ветки и новых персонажей. Трансляция, посвященная обновлению 1.2, пройдет в субботу 8 июля в 14: 30 по московскому времени на официальных каналах Honkai Star Rail на Twitch и YouTube.
Что касается новых баннеров, то разработчики пока не раскрывали деталей — скорее всего, они поделятся информацией на стриме. Однако благодаря утечкам и рекламным материалам сообщество уже догадывается, кто появится в 1 и 2 фазах патча 1.2.
Согласно данным Team China, опубликованных на Reddit, новыми 5-звездочными персонажами будут Кафка и Блэйд. На одном из их баннеров также появится новый 4-звездочный герой Лука. Кроме того, Кафка и Блэйд будут «ведущими» предстоящей трансляции.
Из утечек также стали известны характеристики персонажей. Кафка — электрическая героиня пути Небытия, Блэйд — ветряной герой пути Разрушения. Лука же станет физическим персонажем на пути Небытия.
Наконец, игроки ожидают, что на трансляции разработчики назовут дату выхода патча 1.2, но сейчас сообщество полагает, что релиз намечен на конец июля.