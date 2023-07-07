Honkai Star Rail 1.2: новые баннеры и дата релиза обновления

Совсем скоро Honkai Star Rail получит новый контент! Патч 1.2 добавит в игру продолжение сюжетной ветки и новых персонажей. Трансляция, посвященная обновлению 1.2, пройдет в субботу 8 июля в 14: 30 по московскому времени на официальных каналах Honkai Star Rail на Twitch и YouTube.

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Что касается новых баннеров, то разработчики пока не раскрывали деталей — скорее всего, они поделятся информацией на стриме. Однако благодаря утечкам и рекламным материалам сообщество уже догадывается, кто появится в 1 и 2 фазах патча 1.2.

Согласно данным Team China, опубликованных на Reddit, новыми 5-звездочными персонажами будут Кафка и Блэйд. На одном из их баннеров также появится новый 4-звездочный герой Лука. Кроме того, Кафка и Блэйд будут «ведущими» предстоящей трансляции.

Из утечек также стали известны характеристики персонажей. Кафка — электрическая героиня пути Небытия, Блэйд — ветряной герой пути Разрушения. Лука же станет физическим персонажем на пути Небытия.