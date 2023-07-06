Team Spirit и BetBoom Team покинули Bali Major 2023

Состав российской организации Team Spirit по Dota 2 в нижней сетке плей-офф уступил PSG.LGD со счётом 1:2.

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PSG.LGD сыграет с Azure Ray, которая одолела BetBoom Team со счетом 2:1. Этот день Bali Major 2023 стал заключительным для обоих проигравших. Команды заняли 9-12 место и не заработали ни денег, ни рейтинговых очков.

Напомним, BetBoom Team прошла в полуфинал верхней сетки, одолев Tundra Esports со счётом 2:0. Но затем один из зрителей заметил, как Иван Pure Москаленко открыл прямую трансляцию.

После этого BetBoom Team получила техническое поражение и заняла место Tundra Esports. Соответственно команда была лишена всех рейтинговых очков, которые она получила за победу над Tundra.