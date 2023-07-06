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Baldur's Gate 3 на ПК получит поддержку геймпада с релиза

Совсем скоро состоится релиз Baldur's Gate 3 — новой игры студии Larian, создателей Divinity: Original Sin. Проект доберётся до ПК на месяц раньше, чем на PS5, поэтому пользователи гадали, будет ли на релизе игры поддержка контроллера.

Baldur's Gate 3 на ПК получит поддержку геймпада с релиза
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Пользователь Reddit под ником TheMostHatedCritic опубликовал скриншот из переписки с поддержкой, где сотрудник компании официально подтвердил поддержку геймпада со дня релиза. Это значит, что даже на ПК пользователи смогут насладиться изометрической RPG с помощью контроллера, а не только клавиатуры с мышкой.

Официальная поддержка геймпада на релизе также может означать, что Baldur's Gate 3 также получит поддержку Steam Deck. Возможно, об этом студия объявит официально уже на релизе 3 августа, когда игра выйдет на ПК. До PlayStation 5 проект доберётся 6 сентября.

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