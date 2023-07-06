Пробная версия The Callisto Protocol стала доступна подписчикам PS Plus Premium
The Callisto Protocol, недавно получившая дополнение, обзавелась пробной версией специально для подписчиков PlayStation Plus Premium. Она длится один час и даёт представление о том, что ждёт главного героя в течение сюжета.
Как оказалось, продажи игры не оправдали ожидания создателей. Несмотря на это, игра получила много обновлений, например, с «Новой игрой +» и хардкорным режимом.
Что касается других недавних новостей о космическом хорроре, то в его титры включили упоминание бывших сотрудников студии. А производительность с момента релиза значительно улучшилась.