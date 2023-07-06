Пробная версия The Callisto Protocol стала доступна подписчикам PS Plus Premium

The Callisto Protocol, недавно получившая дополнение, обзавелась пробной версией специально для подписчиков PlayStation Plus Premium. Она длится один час и даёт представление о том, что ждёт главного героя в течение сюжета.

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Как оказалось, продажи игры не оправдали ожидания создателей. Несмотря на это, игра получила много обновлений, например, с «Новой игрой +» и хардкорным режимом.