Для Final Fantasy 16 вышел патч с регулировкой размытия в движении

6 июня разработчики FInal Fantasy 16 выпустили новый патч для игры под версией 1.03. Авторы посоветовали новым геймерам обязательно установить его для получения наилучшего опыта.

© Чемпионат.com

Главным нововведением апдейта стала настройка уровня размытия в движении. Некоторые пользователи жаловались на то, что их буквально укачивало из-за этого эффекта. Теперь игроки могут уменьшить эффект размытия (по умолчанию он на максимальном уровне), отключить автоматическое следование камеры за главным героем во время боя и уменьшить чувствительность камеры.

Также авторы представили три новые схемы управления и добавили хэштег #FF16 при публикации скриншотов и видео в «Твиттере» и на YouTube.