Capcom не исключает возможности выпуска ремейков спин-оффов Resident Evil

Capcom в рамках общения с акционерами упомянула про ремейки серии Residen Evil — и, судя по всему, спин-оффы серии тоже могут получить обновлённые версии.

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Формулировка ответа о судьбе подобных потенциальных ремейков была довольно расплывчатой, но студия, похоже, не исключает возможности релиза новых версий этих игр.

В частности, многие фанаты до сих пор хотят увидеть ремейк Resident Evil Code: Veronica, причём подобный любительский проект в прошлом году был закрыт перед самым релизом. Некоторые наверняка хотели бы увидеть и новую версию Resident Evil: Revelations.

Ранее Capcom уже интересовалась мнением фанатов о потенциальных ремейках — и в тот раз многие как раз часто упоминали Code: Veronica.