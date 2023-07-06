Capcom не исключает возможности выпуска ремейков спин-оффов Resident Evil
Capcom в рамках общения с акционерами упомянула про ремейки серии Residen Evil — и, судя по всему, спин-оффы серии тоже могут получить обновлённые версии.
Формулировка ответа о судьбе подобных потенциальных ремейков была довольно расплывчатой, но студия, похоже, не исключает возможности релиза новых версий этих игр.
В частности, многие фанаты до сих пор хотят увидеть ремейк Resident Evil Code: Veronica, причём подобный любительский проект в прошлом году был закрыт перед самым релизом. Некоторые наверняка хотели бы увидеть и новую версию Resident Evil: Revelations.
Ранее Capcom уже интересовалась мнением фанатов о потенциальных ремейках — и в тот раз многие как раз часто упоминали Code: Veronica.
Учитывая популярность подобных ремейков, включая и Resident Evil 4 (2023), их наверняка могут получить и спин-оффы франшизы. Для самого ремейка RE4, кстати, недавно нашли семь новых достижений в базе Steam.