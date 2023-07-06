Цены на подписку Xbox Game Pass для новых игроков поднимутся уже сегодня

Сегодня, 6 июля, Microsoft поднимает цену на подписку Xbox Game Pass для новых пользователей — рост стоимости для действующих подписчиков произойдёт 13 августа (и 13 сентября в Германии).

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Стоимость базовой подписки увеличится с 9,99 долларов до 10,99 долларов (или 10,99 евро), а Xbox Game Pass Ultimate — с 14,99 долларов до 16,99 долларов (или 14,99 евро). При этом цены пока не поднимают в ряде отдельных стран — Чили, Дании, Норвегии, Швеции и Саудовской Аравии.

Кроме того, с 1 августа возрастут цены и на Xbox Series X — к примеру, в Европе консоль обойдётся желающим в 549 евро (ранее 499 евро). Стоимость не будет увеличена в Японии, Бразилии, Колумбии, Чили и США. При этом в Канаде, кстати, она вырастет — с 649 канадских долларов вместо 599.