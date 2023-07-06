Эд Бун раскрыл принципы создания фаталити в Mortal Kombat 1

Творческий руководитель студии NetherRealm Эд Бун в новом интервью раскрыл дополнительные подробности Mortal Kombat 1 и поведал о создании фаталити.

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Бун напомнил, что действие свежей игры фактически разворачивается в новом мире, где знакомые фанатам персонажи возьмут на себя совсем иные роли. Эта перезагрузка окажется полезной и для новичков, которым теперь будет проще разобраться в происходящем.

Заодно Бун признался, что не смог бы в прошлом предсказать масштаб до которого франшиза разрослась на данный момент — включая фильмы, анимацию и так далее.

Кроме того, он объяснил принципы создания фаталити в играх. Оказалось, что в студии есть целый комитет, который занимается «генерированием идей» для финальных добиваний — для них делают раскадровки, а затем Бун со своей стороны вносит нужные правки.

Заодно автор отметил, что фаталити намеренно гиперболизируют — основной реакцией на них должен быть смех, а не ужас от происходящего. Бун всегда пытается соблюдать баланс в этих вопросах, стараясь не переходить черту, когда финальные удары героев будут вызывать у людей только отвращение.