RTX 4060 Ti с увеличенной до 16 ГБ памятью поступит в продажу уже 18 июля

Инсайдеры раскрыли планы NVIDIA — компания намерена начать продажи графического адаптера RTX 4060 Ti с 16 ГБ видеопамяти уже 18 июля.

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Это станет глобальным релизом данной модели, предназначенной для игр и профессионального использования.

Новая версия RTX 4060 Ti с 16 ГБ VRAM будет доступна по цене $499. В сравнении с предыдущей моделью с 8 ГБ видеопамяти, которая получила негативные отзывы, новая версия имеет все шансы стать достаточно популярной.

К тому же NVIDIA предлагает более доступную версию — RTX 4060 — за $299.

Важно отметить, что обновлённая RTX 4060 Ti будет выпускаться только партнёрами NVIDIA — версии Founders Edition не планируются.