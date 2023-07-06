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Умер геймдизайнер Эмиль Морель — он работал над Rayman Legends и Beyond Good & Evil 2

Издание IGN обратило внимание, что в сервисе LinkedIn появились сообщения о смерти геймдизайнера Эмиля Мореля из cтудии Ubisoft Montpellier. Мужчине было 40 лет.

Умер геймдизайнер Rayman Legends и Beyond Good & Evil 2
© Чемпионат.com

Причины смерти не называются. Более того, даже сама Ubisoft никак не комментировала смерть Мореля. Возможно, подробности появятся позже.

Любимый коллега на протяжении более десяти лет в Ubisoft Montpellier, мы смеялись и плакали в хорошие и плохие времена и вместе выпустили много отличных игр. Эмиль очень гордился Beyond Good & Evil 2 и своими коллегами. Нам будет очень его не хватать.

Морель работал в Ubisoft с 2009 года над различными проектами. В последние годы он трудился над Beyond Good & Evil 2 на должности помощника творческого директора.

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