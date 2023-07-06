Умер геймдизайнер Rayman Legends и Beyond Good & Evil 2

Любимый коллега на протяжении более десяти лет в Ubisoft Montpellier, мы смеялись и плакали в хорошие и плохие времена и вместе выпустили много отличных игр. Эмиль очень гордился Beyond Good & Evil 2 и своими коллегами. Нам будет очень его не хватать.