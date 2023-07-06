Авторы Escape from Tarkov рассказали о грядущем обновлении игры без вайпа
Создатели Escape from Tarkov из Battlestate Games рассказали о свежем обновлении, 0.13.1.0, установка которого запланирована на 10:00 МСК сегодняшнего дня.
Вайпа в этот раз не будет. В рамках обновления разработчики сосредоточились на изменении архитектуры отображения и улучшении синхронизации между клиентом и сервером:
- Увеличение количества сетевых сущностей, находящихся в рейде, на локации “Улицы Таркова”. В дальнейшем возможны изменения и на других локациях;
- Улучшение качества регистрации попаданий;
- Увеличение точности позиционирования (совпадения позиции) игроков на сервере и клиенте;
- Уменьшение шанса возникновения рассинхронизации (десинков) с сервером;
- Оптимизация сетевого трафика;
- Оптимизация потребления памяти.
- Кроме того, Escape from Tarkov ожидают крупное обновление Oculus Spatializer, доработка звучания оружия и реверберации в помещении, некоторые балансные правки и другие исправления.
Полный патчноут можно найти здесь.
В ближайшее время команда Escape from Tarkov должна показать обновлённую дорожную карту релизов на этот год с обновлением игрового движка, контентными патчами и не только.