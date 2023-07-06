Авторы Escape from Tarkov рассказали о грядущем обновлении игры без вайпа

Создатели Escape from Tarkov из Battlestate Games рассказали о свежем обновлении, 0.13.1.0, установка которого запланирована на 10:00 МСК сегодняшнего дня.

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Вайпа в этот раз не будет. В рамках обновления разработчики сосредоточились на изменении архитектуры отображения и улучшении синхронизации между клиентом и сервером:

Увеличение количества сетевых сущностей, находящихся в рейде, на локации “Улицы Таркова”. В дальнейшем возможны изменения и на других локациях;

Улучшение качества регистрации попаданий;

Увеличение точности позиционирования (совпадения позиции) игроков на сервере и клиенте;

Уменьшение шанса возникновения рассинхронизации (десинков) с сервером;

Оптимизация сетевого трафика;

Оптимизация потребления памяти.

Кроме того, Escape from Tarkov ожидают крупное обновление Oculus Spatializer, доработка звучания оружия и реверберации в помещении, некоторые балансные правки и другие исправления.

Полный патчноут можно найти здесь.