В Assassin's Creed Mirage добавили кодекс с историей и культурой Багдада

Компания Ubisoft рассказала о том, что в грядущей Assassin’s Creed Mirage будет специальный кодекс, который позволит узнать об истории Багдада и Аббасидского халифата 9 века.

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Новые статьи в кодексе будут открываться постепенно, в ходе исследования внутриигрового мира и посещения Басидом 66 исторических мест. Всего игрокам будут доступны 5 разделов: «Искусство и наука», «Вера и повседневность», «Экономика», «Правительство» и «Придворная жизнь».

В Ubisoft подчеркнули, что кодекс создавался совместно с различными экспертами по истории и культуре Ближнего Востока, а также при партнёрском участии исламских музеев.