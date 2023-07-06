В Assassin's Creed Mirage добавили кодекс с историей и культурой Багдада

Ubisoft добавила в Assassin's Creed Mirage кодекс с историей и культурой Багдада
Компания Ubisoft рассказала о том, что в грядущей Assassin’s Creed Mirage будет специальный кодекс, который позволит узнать об истории Багдада и Аббасидского халифата 9 века.
Новые статьи в кодексе будут открываться постепенно, в ходе исследования внутриигрового мира и посещения Басидом 66 исторических мест. Всего игрокам будут доступны 5 разделов: «Искусство и наука», «Вера и повседневность», «Экономика», «Правительство» и «Придворная жизнь».
В Ubisoft подчеркнули, что кодекс создавался совместно с различными экспертами по истории и культуре Ближнего Востока, а также при партнёрском участии исламских музеев.
Assassin’s Creed Mirage выходит 12 октября на PC (не в Steam), PlayStation и Xbox. Ubisoft тем временем может работать над 11 играми в серии Assassin’s Creed.