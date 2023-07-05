У машин в GTA Online появилась полезная функция из реальной жизни

Внимательный геймер заметил интересную особенность у автомобилей в GTA Online. Оказывается, у некоторых моделей машин есть рабочие поворотники. Возможно, они были добавлены в последнем обновлении. Ранее эта фича работала только в GTA 5 при одиночном прохождении.

У машин в игре появлялись поворотники и фары только после установки специальной модификации. Теперь же фары автомобилей засверкали и в онлайн-режиме.

Так геймеры реагируют на неожиданную находку в комментариях: Видел такое в моде, но чтобы в самой игре… Неожиданно и приятно. Занимательно, но скорее всего имеет только визуальный эффект и никакого функционала. Кто-то говорит, что уже давно видел поворотники. Не знаю, только с последним обновлением начал замечать подобное. Деталь интересная, ждем фары дальнего света, как в том моде.