Золотая рыбка геймера сразилась со сложнейшим боссом в Elden Ring

Elden Ring вышла в феврале 2022 года, и, кажется, игру уже прошли всеми возможными способами, но ещё никто не пытался поиграть в хардкорный экшен с помощью своей рыбки. Стример под ником PointCrow сделал это впервые.

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Геймер создал специальный контроллер, который считывал каждое движение золотой рыбки. В итоге она будто действительно научилась играть в Elden Ring. У рыбки по имени Тортеллини большие успехи — за пятичасовой стрим она прошла первую фазу Малении — одного из сложнейших боссов проекта. Большинство людей потратили на босса куда больше времени.

В зависимости от того, где находится Тортеллини в аквариуме, она жмёт кнопки на контроллере, который будет управлять Elden Ring.