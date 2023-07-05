Sony выпустит дешевую PlayStation 5

Руководители компании Microsoft ожидают релиза доступной версии консоли PS5 до конца 2023 года. Об этом сообщает издание The Verge.

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Журналисты медиа обнаружили информацию о приставке в документах Microsoft, которые были раскрыты в ходе судебных разбирательств с Федеральной торговой комиссией США (FTC). В материале говорится, что PlayStation 5 Slim появится на рынке к концу 2023 года.

В документах нет информации о том, откуда Microsoft получила эти сведения — из собственных источников или на основании прогноза игрового рынка. Специалисты корпорации считают, что PS5 Slim обойдется дешевле, чем оригинальная PS5, — упрощенная приставка будет стоить не дороже 400 долларов, или около 36 тысяч рублей. PlayStation 5 стоит 500 долларов.

В Sony не раскрывали информацию о том, что готовят новую версию консоли, однако ранее компания уже выпускала Slim-версии своих приставок. Так, в ноябре 2013 года корпорация представила PlayStation 4, в сентябре 2016 года — PlayStation 4 Slim.