Авторы Jagged Alliance 3 показали трейлер с богатым арсеналом оружия

Авторы тактической Jagged Alliance 3 показали трейлер с богатым арсеналом оружия
Авторы Jagged Alliance 3 (2023) показали свежий трейлер. Если в прошлый раз ролик посвятили созданию своего отряда наёмников, то сегодня можно узнать о богатом оружейном арсенале в игре.
«Наём правильных наёмников в Jagged Alliance 3 — это лишь первый шаг. Что не менее важно, так это арсенал, который вы берёте с собой на задания» — рассказывают разработчики
В игре будет множество видов оружия: дробовики, снаряжения для контролирования области (в примере показан пулемёт), штурмовые и снайперские винтовки, тяжёлое вооружение (гранатомёты и ракетные установки). Также на оружие можно устанавливать обвесы.
Jagged Alliance 3 выйдет на PC 14 июля.