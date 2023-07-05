Стало известно, когда симулятор футбола EA Sports FC 24

Ранее Том Хендерсон сообщал, что замену FIFA 23 в лице EA Sports FC 24 покажут уже в середине июля. Видимо, это действительно так — в сеть попал возможный размер файлов версий для Xbox Series (41,57 ГБ) и Xbox One (39,23 ГБ).

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Но самое интересное заключается в возможной дате релиза. Надёжный инсайдер billbil-kun, ссылаясь на свои источники, сообщает, что EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября 2023 года. Помимо стандартного издания, будет продаваться Ultimate-версия с ранним доступом — её владельцы смогут начать играть 22 сентября. С этой же даты подписчики EA Play смогут опробовать 10-ти часовую пробную версию.