Как найти меч Экскалибур в Final Fantasy XVI

Серия Final Fantasy славится привычкой прятать самое мощное и желанное снаряжение для персонажей за витиеватыми заданиями и сложнейшими поединками против боссов. В Final Fantasy XVI тоже есть редкое оружие — но на этот раз получить его сравнительно просто. Портал GameSpot рассказал, как найти легендарный меч Экскалибур.

© Square Enix

Экскалибур можно скрафтить во время побочного задания Blacksmith’s Blues II — его можно взять в убежище у кузнеца Блэкторна примерно в заключительной трети игры (после того, как вы откроете пустынный регион карты). Но для того, чтобы задание появилось среди доступных, сначала нужно выполнить первую его часть.

Прочтите письмо под названием «О Блэкторне» в кабинете Клайва, после чего поговорите с самим кузнецом. По завершению диалогов направляйтесь в Dalimil Inn — квестовый NPC находится этажом выше в таверне. Он попросит вернуть кое-какие предметы, украденные бандитами.

Отправляйтесь в пустыню и убейте бандитов в северо-восточной части карты. После победы над ними игра автоматически перенесет вас назад в таверну. Посмотрев кат-сцену, возвращайтесь к кузнецу — он откроет для вас чертеж Экскалибура. Для того, чтобы скрафтить меч, необходимы следующие компоненты.

Wyrrite x300

Grimalkin Hide x1

Bomb Ember x1

Scarletite x1