Инсайдер рассказал про сюжет неанонсированной Silent Hill: The Short Message

Инсайдер Dusk Golem, ранее показавший несколько концептов новых хорроров в серии Silent Hill, поделился деталями о сюжете Silent Hill: The Short Message. Игра ещё не анонсирована, но может выйти на PlayStation 5.

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Как и было известно ранее, главной героиней станет студентка Анита. Она довольно одинокий человек, а единственная подруга Майя отстраняется от героини из-за новых привычек Аниты причинять себе вред и смотреть «шокирующие вещи» в Интернете.

Майю находят мёртвой. Вероятно, она покончила с собой, но кто-то продолжает отправлять сообщения с её аккаунтов в социальных сетях. Анита хочет раскрыть тайны и отправляется в заброшенный комплекс, где обнаружили Майю.

Как рассказал Dusk Golem в своём сообществе, рассказанная информация актуальна для сборки 2020 года. К тому же описанное выше относится лишь к началу игры, а в сюжете будет много других деталей, например, истории жильцов квартир в заброшенном комплексе.