Вышел новый трейлер мобильной Devil May Cry: Peak Of Combat

Новый трейлер мобильной Devil May Cry Peak Of Combat ознаменовал старт открытой беты
Создатели мобильной Devil May Cry: Peak Of Combat представили свежий трейлер слэшера, который приурочили к старту открытого мирового бета-теста на Android.
Сама бета займёт пять недель, принять участие в ней могут почти все желающие, кроме жителей Японии и Вьетнама.
Ранее режиссёр франшизы Хидеаки Ицуно рассказал о процессе работы над мобильной игрой. Автор считает, что команде удалось успешно воссоздать боевую систему серии в портативном формате.
В самой игре, кстати, расскажут новый сюжет о вторжении демонов — а игроки встретят знакомых героев вроде Данте, Неро, Вергилия и так далее. Постепенно создатели хотят добавлять дополнительных героев, сетевые режимы и другой контент.