Вышел новый трейлер мобильной Devil May Cry: Peak Of Combat

Создатели мобильной Devil May Cry: Peak Of Combat представили свежий трейлер слэшера, который приурочили к старту открытого мирового бета-теста на Android.

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Сама бета займёт пять недель, принять участие в ней могут почти все желающие, кроме жителей Японии и Вьетнама.

Ранее режиссёр франшизы Хидеаки Ицуно рассказал о процессе работы над мобильной игрой. Автор считает, что команде удалось успешно воссоздать боевую систему серии в портативном формате.