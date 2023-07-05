Xbox и Bethesda примут участие в игровой выставке gamescom 2023

Организаторы игровой выставки gamescom сообщили, что в этом году её посетят Xbox и Bethesda. Это значит, что обе компании могут поделиться новыми деталями своих ближайших проектов.

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Какие именно игры покажут во время презентации, неизвестно, однако геймеров наверняка ждут новые подробности осенней линейки: Starfield, Forza Motorsport и, возможно, неких еанонсированных проектов.